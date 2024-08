PRIME MMA 9 kiedy i o której? Gdzie oglądać galę PRIME 9?

Od gali PRIME MMA 8 minęły blisko cztery miesiące, ale fani tej federacji od kilku tygodni żyją już PRIME 9. Federacja prowadzona m.in. przez "Don Kasjo" tym razem zagości we Wrocławiu, gdzie była także w lipcu zeszłego roku. To wtedy rozpoczął się konflikt Pawła Jóźwiaka z Jackiem Murańskim, który zamknie się w trylogii właśnie na PRIME MMA 9. Za pierwszym razem we Wrocławiu Jóźwiak bez większych problemów uporał się z "Muranem", jednak ten zrewanżował mu się kilka miesięcy później. Werdykt ich drugiej walki do dziś budzi kontrowersje, więc wszystko wyjaśni trzecie starcie. Zawodnicy zgodzili się nawet na specjalne warunki - zwycięstwo przez nokaut oznacza dodatkowe 200 tysięcy złotych, dozwolone są łokcie oraz backfisty, a jeżeli po 3 rundach nie będzie nokautu, to o werdykcie zadecydują widzowie! A to zaledwie jedna z kilkunastu walk przygotowanych na PRIME 9.

Kiedy PRIME MMA 9? O której gala?

Na PRIME MMA 9 nie zabraknie też budzących skrajne emocje freak-fighterów. Najlepszym przykładem jest Natan Marcoń, który zawalczy w co-main evencie, a tę walkę ogłoszono tuż przed drugą konferencją. Kolejną szansę w klatce otrzyma też kontrowersyjny "Kaczor BRS" - ten zawalczy nawet w walce wieczoru. Pośród takich postaci znajdziemy też bardziej sportowe zestawienia. Za takie trzeba uznać pojedynek w K-1 w małych rękawicach pomiędzy Ewą Brodnicką a Karoliną Gackowską. Między paniami nie brakowało złej krwi, która będzie buzować w klatce. Gdzie oglądać PRIME 9?

Gala PRIME MMA 9 odbędzie się w sobotę, 3 sierpnia. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisja wyłącznie w PPV. Dostęp do PRIME 9 wykupisz na stronie primemma.tv. Wystarczy kliknąć TUTAJ!