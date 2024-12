Przerażające, jaka jest prawda o ciele Mariusza Pudzianowskiego! Dopiero po latach wszystko ujawnił

Aż nas zamurowało, co zrobił ze sobą Alan Kwieciński przed walką z Ferrarim! Ma kłopoty tuż przed galą FAME 23

Przerażające, jaka jest prawda o ciele Mariusza Pudzianowskiego

Od kilku miesięcy fani Mariusza Pudzianowskiego bacznie przyglądają się Mariuszowi Pudzianowskiego i jego ciału. Gwiazdor federacji KSW musiał m.in. zrezygnować z udziału w jubileuszowej gali XTB KSW 100 po tym, jak jego organizm odmówił posłuszeństwa. Zanim jednak do tego doszło, uwaga internautów zwrócona została na klatkę piersiową byłego strongmana, a dokładniej na ubytek w okolicach mostka. Pudzianowski miał okazję odnieść się do tych doniesień i ujawnił, z jakimi kontuzjami musiał się mierzyć od czasu dołączenia do KSW.

- (...) Po Tyberiuszu Kowalczyku ręka na cztery śrubki poskręcana, bo się roztrzaskało... na bicepsie to centralnie widać. Akurat pod gaciami nie widać, że dwugłowy urwany był od nogi, dwójka urwana była i jeszcze wiele innych... O! Jedynki powybijane... Ciało się zmienia. - wyliczał Pudzianowski w social mediach tłumacząc, że MMA to nie jest granie w szachy, tylko sport kontaktowy. - Nie wchodzimy tam sobie dobrze robić, tylko łeb oberwać. - dodał z uśmiechem na ustach.

"Dominator" na koniec postanowił ujawnić również, jak doszło do zerwania włókien w klatce piersiowej. Okazało się, że ubytek w okolicach mostka powstał podczas walki z Łukaszem "Jurasem" Jurkowski, do której doszło podczas gali KSW 61, w czerwcu 2021 roku.

Organizm Pudzianowskiego powiedział dość

Pudzianowski przez lata był i nadal jest dla wielu wzorem do naśladowania, będąc określanym "tytanem pracy". Nie jest jednak tajemnicą, że "Dominator" w lutym przyszłego roku skończy 48 lat. Długie dekady ciężkich treningów mocno nadwyrężyły jego organizm, co powoli zaczyna dawać o sobie znać. Przed galą XTB KSW 100 Pudzianowski nie był w stanie zbudować optymalnej formy, a jego ciało dopadły skutki uboczne przetrenowania.

