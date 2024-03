Różal oskarżony o wspieranie Putina! Chcą pociągnąć go do odpowiedzialności, padły poważne zarzuty!

Nie do wiary, co stało się z ciałem 34-letniego Artura Szpilki! Zdębieliśmy po ujrzeniu gwiazdora KSW bez koszulki. Konkretna krata

Marcin Różalski będzie musiał się zmierzyć z poważnymi zarzutami w swoją stronę. Zawodnik sztuk walki został oskarżony przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych o stosowanie agresywnych komentarzy w kierunku mieszkańców Ukrainy, Żydów i o popieranie polityki Władimira Putina. Padły poważne zarzuty.

Marcin Różalski może mieć problemy. Jego sprawa została zgłoszona do prokuratury

Jak napisali przedstawiciele Ośrodka, sprawa Różalskiego została skierowana do prokuratury. Na dowód działalności Różala podane został nagranie, które zawodnik sztuk walki podał na swoich mediach społecznościowych.

- RÓŻALSKI PRZYZNAJE SIĘ DO GLORYFIKOWANIA ZBRODNIARZA PUTINA. Marcin Różalski nagrał wideo, na którym znieważa Ukraińców i Żydów oraz przyznaje się do celowego rozpowszechniania propagandy zbrodniczego reżimu rosyjskiego. Co więcej, Różal gloryfikuje Putina i stwierdza, że zgadza się z nim w wielu rzeczach. Zawiadamiamy Prokuraturę i ABW" - napisała organizacja w oficjalnym oświadczeniu na X

RÓŻALSKI PRZYZNAJE SIĘ DO GLORYFIKOWANIA ZBRODNIARZA PUTINAMarcin Różalski nagrał wideo na którym znieważa Ukraińców i Żydów oraz przyznaje się do celowego rozpowszechniania propagandy zbrodniczego reżimu rosyjskiego.Co więcej Różal gloryfikuje Putina i stwierdza, że zgadza… pic.twitter.com/YKWNbMYEAF— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) March 13, 2024

Do sprawy odniósł się sam Różalski.

- Co do moich wypowiedzi na temat Władimira Putina i Żydów, to mogę wam to powtórzyć jeszcze raz. Tak popieram Putina w tym, że mówi, że nie chce wojny, żeby go nie prowokować, bo wojna nie jest nikomu potrzebna. A on cały czas jest kąsany, prowokowany. To, że Władimir Putin mówi, że ten w sweterku to jest potomek nazistów, że gloryfikuje Banderę, który był nazistą, który wyrżnął ludzi, w bestialski sposób zabił Polaków na Wołyniu, wybił miliony Żydów, myli się w tym? - dopytywał Różalski.