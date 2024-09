Rywal się wygadał, to on zmierzy się z Pudzianem na XTB KSW 100?! Olbrzym do starcia z Polakiem szykuje się u boku mistrza UFC

Szokująca walka Denisa Załęckiego na FAME MMA. „Bad Boy” nowym zawodnikiem organizacji. To będzie hit

Filip Chajzer zaskoczył wszystkich! To powiedział o swoim niedoszłym rywalu z Fame MMA, aż musiał przekląć

Powiedział to wprost!

Mamed Khalidov vs Adrian Bartosiński na XTB KSW 100! Sensacyjna walka ogłoszona

W walce wieczoru XTB KSW 100 legenda federacji Mamed Khalidov zmierzy się z aktualnym mistrzem wagi półśredniej, Adrianem Bartosińskim. Już wcześnie szefowie KSW ogłosili jednak, że w Gliwicach w akcji zobaczymy także Mariusza Pudzianowskiego. "Pudzian" na jubileuszowej gali chce powrócić na zwycięską ścieżkę, bo dwa ostatnie pojedynki przegrał - z byłym siłaczem wygrali odpowiednio Khalidov i Artur Szpilka.

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall na XTB KSW 100?!

Z kim zatem Pudzianowski zmierzy się na XTB KSW 100? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiele wskazuje na to, że jego rywalem będzie Eddie Hall. Brytyjczyk w ostatnim czasie wielokrotnie zaczepiał Polaka w mediach społecznościowych, a we wtorek na łamach "The Sun" zdradził, że finalizacja batalii z "Pudzianem" jest już bardzo blisko.

- Mariusz byłby naprawdę trudnym przeciwnikiem, ale trudno stwierdzić, kto byłby górą. Jego siła jest naprawdę widoczna w walkach - powiedział Hall, który zdradził, że ostatnio trenował z samym Tomem Aspinallem, czyli aktualnym tymczasowym mistrzem wagi ciężkiej UFC. - Radziłem sobie całkiem nieźle. Ale być z nim w klatce, to jak być w klatce z lwem, który się z tobą bawi. Jeśli ktoś uważa się za twardziela, to polecam wejść do klatki właśnie z Tomem. Gwarantuję, że po 30 sekundach ten ktoś zmieni zdanie - dodał.

Hall ma za sobą jedną przegraną walkę w boksie przed dwoma laty z Hafthorem Bjornssonem, z kolei w tym roku zadebiutował w MMA, wygrywając w mocno freakowym starciu z braćmi Neffati - Jamilem i Jamelem.