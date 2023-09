Seksowna gwiazda UFC pobije się z Karoliną Kowalkiewicz. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! "Księżniczka wojowników" rywalką Polki w UFC

Tomasz Adamek zawodnikiem FAME MMA! To już oficjalnie. Nieprawdopodobne pieniądze dla Górala. Sensacja stała się faktem

Karolina Kowalkiewicz kontynuuje swoją piękną przygodę dla organizacji UFC. Wydawało się, że jeszcze niedawno Polka była jedną nogą poza federacją po pięciu porażkach z rzędu. Dana White i reszta działaczy organizacji dali byłej mistrzyni KSW jeszcze jedną szansę. I Kowalkiewicz skorzystała z niej znakomicie. Polka wygrała trzy kolejne pojedynki i już niedługo będzie miała okazję dopisać do swojego rekordu kolejny triumf!

UFC: Karolina Kowalkiewicz zawalczy z Dianą Belbitą! Zobacz galerię zdjęć

Diana Belbita będzie kolejną rywalką Polki w organizacji UFC. Rumunka, która regularnie występuje też z kanadyjską flagą to była zawodniczka KSW. Dla polskiej federacji stoczyła dwie walki, w tym jedną na Stadionie Narodowym. Jej bilans w KSW to 1 zwycięstwo i 1 porażka. Do UFC trafiła w 2019 roku i stoczyła pięć walk, wygrywając dwie z nich.

Ostatnio w czerwcu gładko rozprawiła się z Marią Oliveirą na UFC 289 z walką wieczoru Nunes – Aldana. Urocza zawodniczka chwali się w mediach społecznościowych wieloma zdjęciami i została okrzyknięta „Księżniczką wojowników”. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej.

Kiedy walka Kowalkiewicz – Belbita w UFC?

Karolina Kowalkiewicz stanie przed szansą wygrania czwartego pojedynku z rzędu już w nocy z soboty na niedzielę 7/8 października 2023 roku. Polka ma zamykać kartę wstępną gali UFC Fight Night Dawson – Green.

