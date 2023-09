Mateusz Gamrot ostro o polskich piłkarzach: Dostają to za darmo! Wyniki są fatalne i żenujące

Zatkało nas po zobaczeniu, jak Boxdel schudł do walki z Jóźwiakiem! Zakulisowe zdjęcie szefa FAME MMA trafiło do sieci

Reprezentacja Polski, w odróżnieniu od naszych gwiazd MMA, nie radzi sobie najlepiej. Biało-czerwoni przegrali wiele meczów w ostatnim czasie i losy awansu na mistrzostwa Europy wiszą na włosku. Choć nasza kadra jest blisko barażów z tytułu startów w Lidze Narodów, to o bezpośrednie wyjście z grupy eliminacyjnej łatwo nie będzie. Na drugim biegunie stoi Mateusz Gamrot, czołowy zawodnik MMA, który ostatnio rozprawił się z Rafaelem Fizievem.

Mateusz Gamrot o polskich piłkarzach: Wyniki są fatalne i żenujące

„Gamer” nie miał litości dla polskich piłkarzy jeszcze przed swoim starciem z Azerem, który poległ z powodu kontuzji.

Mateusz Gamrot w rozmowie z „Super Expressem” mocno wypowiedział się na temat reprezentacji naszego kraju. - Jestem przekonany, że w momencie, gdy zawodnicy dostają zbyt duże pieniążki, a mają zbyt małe ambicje to dochodzi do lenistwa i wygody. Jak dostajesz wszystko odgórnie, to nie masz chęci rywalizacji i wywalczenia tego, co najlepsze. Świetnym przykładem jest polska piłka. Mamy fatalne, żenujące wyniki sportowe, a zarabiają kolosalne pieniądze. Nawet, gdy siedzą na ławce – powiedział na kanale KOLOSEUM.

Szósty zawodnik rankingu UFC w kategorii lekkiej nie ukrywał, że często największe sukcesy odnosi się w biedzie. Tego raczej nie można powiedzieć o polskich zawodnikach.

- To ogromny ból dla innych sportowców. Oddajemy jako zawodnicy sztuk walki całe życie, by osiągnąć jakiś wynik, oni dostają to za darmo. A wyników nie ma. (...) Największe wyniki odnosi się w biedzie, gdy zawodnicy nie mają pieniędzy i muszą walczyć o jedzenie czy dobrobyt – dodał.

Mateusz Gamrot o przyszłości w UFC: Nie chcę tam wracać