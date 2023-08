Sensacyjna propozycja dla bramkarza Legii Warszawa! Oferta spoza... piłki nożnej

Wielka burda przed FAME 19, po studiu latały porozbijane szklanki, a potem... To zdjęcie stało się hitem Internetu, wszystko widać jak na dłoni

Legia Warszawa dobrze rozpoczęła nowy sezon. Podopieczni Kosty Runjaicia są liderami Ekstraklasy (co prawda to dopiero 4. kolejki, ale pucharowicze nie zawsze potrafią od początku utrzymywać się w czołówce), zgarnęli już pierwsze trofeum wygrywając Superpuchar Polski oraz świetnie radzą sobie w europejskich pucharach – po szalonym dwumeczu z Austrią Wiedeń awansowali do fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji. Obecnie numerem jeden w bramce warszawskiego klubu jest Kacper Tobiasz, który wzbudza coraz większe zainteresowanie zachodnich klubów, a obecnie jego zmiennikiem jest kilka ładnych lat starszy od niego Dominik Hładun. Okazuje się, że Hładun także miał dostać propozycję, ale nie zmiany klubu, a... walki na gali freak-fight!

Hładun zmieni dyscyplinę? Sensacyjna oferta

O całej sytuacji poinformował Samuel Szczygielski, dziennikarz portalu Meczyki.pl. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że Hładuna chciało sprowadzić FAME MMA, a sam piłkarz jest zaznajomiony ze sportami walki. Dziennikarz Meczyki.pl podkreśla także, że obecnie Hładun ani myśli przyjmować tej oferty. – Federacja Fame MMA ma na niego zakusy. Hładun lubi sporty walki, ale absolutnie nie przyjmie tej propozycji. Skupia się na grze w Legii i rywalizacji z Kacprem Tobiaszem – przekazał.

Propozycja jest o tyle interesująca, że dotyczy aktywnego piłkarza. Nie jest jednak szokująca patrząc na fakt, że coraz więcej sportowców spoza sztuk walki decyduje się na sprawdzenie się we freak-fightach. Przykładami mogą być Piotr Świerczewski, który stoczył drugą swoją walkę, Zbigniew Bartman i Tomasz Hajto, którzy zadebiutowali niedawno na CLOUT MMA 1, czy triathlonista Robert Karaś.