Austria Wiedeń – Legia Warszawa RELACJA NA ŻYWO Liga Konferencji UEFA: Austria – Legia LIVE w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Austria Wiedeń - Legia Warszawa

Witamy w relacji z meczu eliminacji Ligi Konferencji UEFA między Austrią Wiedeń a Legią Warszawa. Początek emocji o godzinie 19;00

Austria Wiedeń – Legia Warszawa Liga Konferencji UEFA

Trener piłkarzy Legii Kosta Runjaic jest przekonany, że jeśli jego podopieczni utrzymają styl gry z pierwszego spotkania z Austrią Wiedeń, ale nie popełnią tylu błędów, co w Warszawie, to awansują w czwartek do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji.

W ubiegłym tygodniu wicemistrz Polski przegrywał u siebie 0:2 po trafieniach Muharema Huskovica, ale w końcówce stratę na 1:2 zmniejszył Albańczyk Ernest Muci. Legia nie popisała się też kilka dni później, gdy w 4. kolejce ekstraklasy tylko zremisowała w Krakowie z beniaminkiem Puszczą Niepołomice 1:1.

"Mecz przeciwko Puszczy Niepołomice nie jest już tematem naszych rozmów. Inaczej gra się przeciwko drużynie skupiającej się wyłącznie na destrukcji. Myślę, że jutro mecz będzie nieco inny. Spotkanie z Puszczą przeanalizowaliśmy. Wierzę w to, że jutro odwrócimy losy dwumeczu i będziemy cieszyć się z awansu" - powiedział Runjaic na konferencji prasowej.

Zapowiedział też, że jego zespół będzie starał się zagrać w rewanżu podobny sposób jak w pierwszym spotkaniu.

"Nie zmienimy stylu gry. Wierzę w styl, który doskonalimy od ponad roku. Jeśli zagramy solidnie, zgodnie z naszą wizją i bez tylu błędów, które popełniliśmy w Warszawie, wynik będzie inny. Oczywiście, po zwycięstwie w Warszawie na papierze Austria Wiedeń jest faworytem. Za nami jednak dopiero pierwsza połowa dwumeczu. W pierwszym meczu stworzyliśmy sobie wiele szans, których nie wykorzystaliśmy. Straciliśmy bramki po naszych błędach. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że możemy wykorzystać swoje szanse i wygrać" - ocenił niemiecki szkoleniowiec.

Mecz rewanżowy w stolicy Austrii rozpocznie się w czwartek o godzinie 19.