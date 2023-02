Sensacyjna propozycja walki dla Kamila Łaszczyka! Były mistrz KSW chce sprawdzić się pogromcą Ferrariego

Marcin Dubiel wraca do klatki. Poznaliśmy jego rywala, ostatnio brutalnie znokautował przeciwnika na High League

Gala FAME MMA 17 przyniosła naprawdę wiele emocji, a walka wieczoru Ferrari – Łaszczyk z pewnością nie zawiodła. Wielu spodziewało się, że zawodowy bokser z rekordem 32-0 bez problemu rozprawi się z freak-fighterem, mimo że mierzyli się w MMA. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, „Ferrari” wiedział, co musi zrobić, unikał wymian i od razu szedł po obalenia, z którymi Łaszczyk nie potrafił sobie poradzić. Dopiero na sam koniec bokser zdołał przejąć inicjatywę w parterze i ciosami z góry znokautował rywala. Łaszczyk sam przyznał, że nigdy w życiu nie zarobił tyle za walkę, co w FAME MMA i nie wyklucza kolejnych starć. Pojawił się już nawet kandydat.

W rozmowie z „Super Expressem” Łaszczyk co prawda podkreślił, że chce wrócić do boksu i zawalczyć o pas mistrza świata, ale nie zamyka się na propozycje freak-fightowe. Nieformalną propozycję złożył mu jednak zawodowiec, który do niedawna był jeszcze mistrzem KSW, czyli największej federacji MMA w Polsce.

Temat walki z Łaszczykiem podjął Sebastian Przybysz, który w grudniu 2022 roku na gali XTB KSW 77 stracił pas mistrza w kategorii koguciej. Przybysz zwrócił uwagę na fakt, że waga jego i Łaszczyka są zbliżone. – Podobno Kamil Łaszczyk ważył wczoraj tyle, co ja na co dzień. Ciekawy mógłby to być pojedynek na zasadach stójkowych – napisał Przybysz na Twitterze. Jak sam zaznaczył, walka mogłaby odbyć się na zasadach K1, czyli bez parteru – wówczas szanse boksera i zawodnika MMA byłyby bardziej wyrównane.

Trudno powiedzieć, kto miałby zorganizować tę walkę, ale Przybysz jest związany z KSW, a organizacja ta niedawno zakontraktowała choćby Artura Szpilkę, więc naturalnym kierunkiem wydaje się właśnie ta federacja.