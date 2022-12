Siku, kupa i rozgrzewka. Intymne wyznanie Błachowicza o ostatnich chwilach przed walką

Jan Błachowicz po raz kolejny pokazał, co znaczy prawdziwy polski charakter. Swoją nieustępliwością zyskał szacunek fanów UFC. Choć ostatecznie jego walka z Magomiedem Ankalajewem zakończyła się remisem, to "Cieszyński Książę" nie poddał się nawet w kryzysowych momentach starcia. Nic dziwnego, że żegnały go salwy oklasków. Błachowicz od lat jest idolem fanów MMA w Polsce. Świetne występy w najbardziej renomowanej federacji świata to tylko jeden z powodów. Nasz rodak słynie bowiem też z bezpośredniości i szczerości. W jednym z wywiadów bardzo zaskoczył dziennikarkę, dość obrazowo opowiadając o swoich ostatnich chwilach przed walkami.

Błachowicz o ostatnich chwilach przed walką. "Siku, kupa..."

Kibice chcą wiedzieć o Janie Błachowiczu w zasadzie wszystko. Z pozoru niewinne pytanie - Wymień trzy rzeczy, które robisz przed wejściem do oktagonu przyniosło odpowiedź, której jednak chyba nikt się nie spodziewał. Po chwili namysłu w rozmowie z dziennikarką Jolantą Zasępą Jan Błachowicz opowiedział o potrzebach, jakie zaspokaja w tych wyjątkowych momentach. Choć sama rozmowa została przeprowadzona już jakiś czas temu, to najprawdopodobniej wiele w tej materii się nie zmieniło. - Siku, kupa, rozgrzewka - przekazał szczerze Błachowicz.

Lawina śmiechu po słowach Błachowicza

Trudno dziwić się też reakcji dziennikarki, która zupełnie zaskoczona zaczęła się śmiać. - Przejdźmy do drugiego pytania - skwitowała. - Chciałam zapytać o jakieś sportowe rytuały, ale dobra. Nie ma nic więcej do dodania - powiedziała jeszcze po chwili namysłu.