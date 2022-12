Totalna konsternacja! Remis w walce Błachowicza z Ankalajewem! Niespodziwany wynik, pas bez właściciela

Agresywnie rundę zaczął Ankalajew. Wyprowadził kilka mocnych ciosów, które nie doszły jednak do celu. Po chwili ponownie spróbował sprowadzenia i to była kolejna nieudana próba. Minus taki, że Rosjanin dociskał rywala do siatki, co jest ważne dla sędziów punktowych. Niestety druga próba obalenia była już skuteczna w wykonaniu Ankalajewa.