Siwy dym! Marcin Najman wrócił do FAME MMA i zrobił zadymę w studiu. Stolik nie wytrzymał

Dymy Marcina Najmana z Robertem Pasutem przed FAME: The Freak

Wydawało się to niemożliwe, a jednak. Marcin Najman po trzech latach przerwy wrócił do FAME MMA i już na najbliższej gali FAME: The Freak stoczy kolejną walkę. 4 października w szczecińskiej Netto Arenie jego rywalem będzie Tomasz Olejnik, a starcie w K-1 w małych rękawicach jest reklamowane jako "bitwa włodarzy". Obaj zawodnicy długo czekają na zwycięstwo - Najman od marca zeszłego roku przegrał pięć kolejnych walk, a Olejnik ma podobny bilans od... listopada 2022 r., gdy odniósł swoją jedyną wygraną z "Robalinim". Jednak to nie między byłymi włodarzami MMA-VIP i Royal Division było najgoręcej. W studiu podczas specjalnego programu "Cage" pojawili się też Robert Pasut, Adrian Cios i raper Alberto. I właśnie ci dwaj pierwsi szybko zaszli za skórę "Cesarzowi", który nie wytrzymał i wręcz rozniósł studio!

Wystarczyło, że Pasut w niewybrednych słowach zaatakował Najmana, a ten... rzucił w jego stronę pomidorem. Trafił jednak w prowadzącego program Huberta Mściwujewskiego, ale był to dopiero początek zadymy. Były pięściarz szybko wstał i kopnął siedzącego Pasuta, który z tej pozycji chciał mu oddać, ale nie trafił odciąganego przez ochronę "Cesarza". Po chwili obaj stanęli bliżej siebie między ochroniarzami, ale Pasut i tak zdołał kopnąć Najmana. Potem oddał mu jeszcze tym samym pomidorem, a to tylko dolało oliwy do ognia.

Program był kontynuowany w napiętej atmosferze, a wracający do FAME zawodnik nie odpuszczał. Ciągle szukał zwady z Pasutem, a punktem kulminacyjnym był moment, w którym ten pchnął puszkę ze stolika w stronę Najmana i kontynuował jego krytykę. Wtedy były pięściarz mocno ruszył w jego stronę i rozniósł studio, kopiąc stolik, którym pchnął w stronę innych zawodników. Zaczął też rzucać puszkami, a ochroniarze musieli wkroczyć do akcji. Emocje były na tyle duże, że stolik na dobre został odrzucony i program był kontynuowany bez niego oraz bez napojów.