Stanowcza reakcja FAME MMA na konflikt Boxdela i Wojtka Goli! Baron mocno uderzył we wspólnika

FAME MMA jest najdłużej działającą federacją freak fightową w Polsce. Od początku afery "Pandora Gate" z ogromnymi problemami wizerunkowymi spotkał się Michał "Boxdel" Baron, którego osoba miała wysyłać obrzydliwe wiadomości do małoletnich dziewczyn. Żadne zarzuty nie zostały mu przedstawione, a on sam nadal jest w FAME MMA. 29-latek ponownie udziela się w internecie, ponadto wziął na celownik Sylwestra Wardęgę oraz Konpskyy'ego, którzy oskarżali "Boxdela", podczas "Pandora Gate" o niestosowne zachowania wobec małoletnich dziewczyn. Włodarz FAME MMA także odniósł się do zachowania Wojciech Goli. - Wojciech Gola, jak ty w ogóle mogłeś przez telefon zarzucać, że ja robię krzywe ruchy i jak ty możesz moralizować kogokolwiek w tym temacie? Jak ty jesteś top krzywusem. [...] Odsunąłeś się również ty, marionetko celebryckiego świata "warszawki". Wrzuciłeś suchy statement, napisany przez PR-owca FAME MMA. Nie chciało ci się nawet nagrać filmu. Chcę, żebyś powiedział, jak było naprawdę. Jeśli uważasz się za mojego przyjaciela, to powiedz Sylwkowi (Wardędze - przyp. red.), że nie raz mu cisnąłeś wk******y za plecami, że zachowywał się źle w trakcie Pandory, że robił transmisje, w których nap******ł jak szalony. Nigdy nie powiedziałeś Sylwkowi, że wobec mnie zachowywał się jak tyran - można usłyszeć.

Boxdel uderzył w Wojtka Golę! Jasne stanowisko federacji FAME MMA

Na poniedziałkowego live'a do Sylwestra Wardęgi przyszedł Gola, który nie miał zamiaru wypowiadać się na ostatnie działania "Boxdela". "WP Sportowe Fakty" w tej sprawie zapytał o zdanie rzecznika FAME MMA - Michała Jurczygę. - Zespół FAME jest skupiony wyłącznie na przygotowaniach do gali FAME 21, która już 18 maja odbędzie się w Gliwicach. Niebawem rozpoczynamy cykl promocyjny i mamy dla naszych fanów kilka niespodzianek. Nie ingerujemy w działalność zawodników oraz współpracowników, która nie dotyczy naszej federacji - przekazał Jurczyga.