Strike King 3 na żywo transmisja PPV Marcin "Różal" Różalski - Mariusz Wach live online 11.10.2024 gdzie oglądać

Don Kasjo nagle to ogłosił! To będzie wielka roszada na karcie walk, czeka nas hitowe starcie?

W ostatnich dniach bohaterowie gali Strike King 3, która odbędzie się w piątek 11 października w Piotrkowie Trybunalskim, zdominowali przekazy medialne w świecie sportów walki. Marcin Różalski wraca bowiem po ponad dwóch latach od swojej ostatniej walki, aby tym razem zmierzyć się z Mariuszem Wachem w walce wieczoru. Zawodnicy mieli okazję spotkać się przed kilkoma dniami podczas specjalnego programu i wiele osób liczyło na to, że "Różal" i Wach spojrzą sobie głęboko w oczy przy face 2 face, jednak zaskakująco Różalski odmówił. Paradoksalnie, to zachowanie jeszcze bardziej podgrzało emocje przed walką.

- Nie. Nie zgadzam się. Będziemy mieć czas na to na gali, nie będziemy robić tego. Ogólnie jestem przeciwny jakimkolwiek face to face, przeciwny budowaniu takiego sztucznego napięcia, sztucznych emocji. Nigdy tego nie robiłem. Tak samo bardzo podziwiam i od razu pozdrawiam Mameda Khalidova, który potrafił podejść do face to face, spuścić głowę, przywitać się, odwrócić. Ja jestem takim człowiekiem, nie lubię tego nakręcania, nie lubię tych emocji - przyznał były mistrz świata w K-1.

NIE PRZEGAP: Różal i Wach zarobią kokosy za walkę! Legendy sportów walki dostaną wielkie pieniądze

Starcie Różal - Wach to oczywiście starcie, które wzbudza najwięcej emocji, ze względu na nazwiska bohaterów walki wieczoru. Zanim jednak do niej dojdzie, na kibiców sportów walki czeka jeszcze 11 innych pojedynków, prawie wszystkie w formule kick-boxingu. Sprawdźcie, gdzie oglądać galę Strike King 3 i walkę Różalski - Wach na żywo, w dalszej części artykułu.

Na żywo Strike King 3: Różal - Wach Różal ogłosił zakończenie sportowej kariery. - Bardzo prosiłbym o niewychodzenie z ringu i okazanie szacunku wojownikom. Mariusz odrobił pracę domową - przyznał Różal. Remis w walce wieczoru. Koniec trzeciej rundy. Czekamy na werdykt! Różal wylądował poza linami, ale szybko wraca do ringu I kolejny lewy high kick w wykonaniu Różalskiego. Co tu się dzieje? Znowu trafia wysokim kopnięciem Różalski. I po chwili atakuje serią ciosów. Koniec drugiej rundy. Obaj poszli na totalne wyniszczenie. Wach napiera i przewrócił Różalskiego na deski, ale nie było liczenia. W ostatniej sekundzie rundy Różal trafił wysokim kopnięciem. Chwila przerwy po kopnięcie Wacha w krocze Różalskiego. Różal i Wach idą na wojnę totalną. W hali w Piotrkowie Trybunalskim wszyscy stoją i gorący doping dla Różalskiego. Koniec pierwszej rundy! Wysokim kopnięciem trafia "Różal", który przechodzi do ataku. Wach szybko spycha go do lin i znowu trafia kilkoma celnymi uderzeniami. Od razu pressing w wykonaniu Wacha. Mocno ruszył "Wiking" na Różalskiego. To były kickbokser miał przede wszystkim kopać, a zaczęło się zupełnie na odwrót. "Rózal" zaczyna się odgryzać, ale świetnie z presją wychodzi Wach. ZACZYNAMY WALKĘ! Trwa oficjalne przedstawienie obu bohaterów main eventu. Różal w drodze do ringu. Walka zakontraktowana jest na trzy trzyminutowe rundy. W przypadku remisu odbędzie się dodatkowa runda. Pierwszy do ringu wychodzi Mariusz Wach. Różal i Wach zarobią kokosy za walkę! Legendy sportów walki dostaną wielkie pieniądze, znamy kwoty Walka Krasoń - Stefanovski zakończyła się remisem. Runda dodatkowa w co-main evencie! Wojciech Wierzbicki odwrócił losy walki i w trzeciej rundzie znokautował Doriana Padrona #StrikeKing3 pic.twitter.com/6CwBfRsMLo — Adrian Szymański (@adrians_mma) October 11, 2024 Krótka przerwa w pojedynku. Trwa co-main event Krasoń vs Stefanovski. Fenomenalny nokaut! Wojciech Wierzbicki wrócił z dalekiej podróży. Był już na deskach, dwa prawe i rywal był już na deskach. Nie zdołał się z nich podnieść. Ale powrót! Przed nami ostatnia walka przed co-main eventem gali! Michał Benben wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów. Bartosz Botwina wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów z Patrykiem Magnuckim. Za nami siedem pojedynków gali Strike King 3. Witamy w relacji na żywo z walki Marcin Różalski - Mariusz Wach na gali Strike King 3! Będzie to main event, przed którym zaplanowano 11 pojedynków. Bohaterowie walki wieczoru wejdą do ringu nie wcześniej niż o godzinie 23:00.

Strike King 3 na żywo transmisja PPV Różal - Wach stream live online

Gala Strike King 3, a co za tym idzie walka Różalski - Wach odbędzie się 11 października. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. a walki wieczoru spodziwać się można ok. godz. 22:30 - 23:30. Transmisja z gali Strike King 3 prowadzona będzie jedynie w systemie PPV, tylko na strikekingfestival.pl. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie relacja na żywo z walki Różalski vs. Wach. Zapraszamy!