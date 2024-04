Szczęki nam opadły po tych słowach Mateusza Gamrota! Zawodnik UFC zdradził pewną zasadę, szczere wyznanie

Co za zmiana u Don Diego Kubiszyna! W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy, co za zaskoczenie!

Mateusz Gamrot to były mistrz federacji KSW oraz aktualny pretendent do walki w niedalekiej przyszłości o pas mistrzowski w największej federacji MMA na całym świecie, czyli UFC. 33-latek w nocy z 9 na 10 marca walczył z Rafaelem dos Anjosem, a decyzją sędziów lepszy okazał się "Gamer". Polak jest jednym z czołowych zawodników dywizji do 70 kilogramów w UFC, a do najważniejszych potyczek przygotowuje się w poznańskim "Czerwonym Smoku" oraz American Top Team na Florydzie w USA. Gamrot podczas wszystkich swoich walk może liczyć na wsparcie swojego niezawodnego teamu, a przede wszystkim u jego boku zawsze można dostrzec Borysa Mańkowskiego.

Mateusz Gamrot wprost o Borysie Mańkowskim! Zawodnik UFC nie ma co do tego wątpliwości

Gamrot za pomocą mediów społecznościowych zaznaczył ile się już zna z Mańkowskim, a także docenił swojego najcięższego sparingpartnera. - Od ponad 10 lat nasza przygoda trwa w najlepsze ! Zwiedziłem prawie cały świat, a Borys jest jednym z moich najcięższych sparingpartnerów! I przez ten cały czas naszą wspólna domena która się kierujemy - każda runda 200 %.Cieszy mnie to bardzo! A chęci cały czas takie same i na prawdę wiele jeszcze przed nami! Macie też takich partnerów treningowych? - można przeczytać na profilu 33-latka.