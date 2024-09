Szokująca walka Denisa Załęckiego na FAME MMA. „Bad Boy” nowym zawodnikiem organizacji. To będzie hit

Poznajcie pierwsze starcie na nadchodzącą galę FAME: THE FREAK. Natan „Kraken” Marcoń & Adrian „The Joker” Cios vs Denis „Bad Boy” Załęcki. Rewanż, który musiał się wydarzyć… Ciężka kontuzja, której doznał Natan podczas pierwszego starcia, uniemożliwiła mu dalszą walkę z Denisem. Panowie ponownie będą mieli okazję stanąć naprzeciwko siebie i dostarczyć nam to, na co czekaMY najbardziej. Względem ostatniej walki dojdzie do małej modyfikacji – Natan będzie walczył w duecie z Adrianem Ciosem. Denis, po wyrównanym starciu z Wampirem, czeka na dopisanie zielonego okienka do swojego rekordu. Myślicie, że da radę dwóm rywalom jednocześnie? - napisano na oficjalnym profilu FAME.