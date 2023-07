Zaskakujące sceny we Wrocławiu przed FAME FRIDAY ARENA! Tego nawet włodarze federacji nie mogli się spodziewać

Boxdel bez ogródek o Wardędze po jego powrocie do FAME MMA! Podsumował go kilkoma słowami [TYLKO U NAS]

Już tylko kilkadziesiąt godzin pozostało do pierwszej gali nowego projektu federacji FAME MMA, czyli FAME FRIDAY ARENA. Organizacja niedawno postanowiła wystartować z nowym pomysłem, przede wszystkim zwracając się do tych fanów, którzy nie mieli jeszcze okazji gościć gali FAME w swoich miastach. Już pierwsza gala pokazała, jak ogromne było na to zapotrzebowanie, bowiem zainteresowanie nadchodzącą galą we Wrocławiu jest przeogromne.

Niedługo do rozpoczęciu sprzedaży biletów na widownię Hali Stulecia, gdzie odbędzie się nadchodząca gala okazało się, że włodarze muszą dołożyć kolejną pulę, bowiem wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Okazało się jednak, że to jeszcze nie koniec. W poniedziałek 17 lipca doszło do pierwszej konferencji przed FAME FRIDAY ARENA 1 w Hali Stulecia i ta nie mogła odbyć się zgodnie punktualnie, bowiem zainteresowanie ze strony fanów było tak duże, że do wejścia ustawiła się kolosalna kolejka.

Konferencja FAME FRIDAY ARENA już na samym starcie transmisji zgromadziła przed odbiornikami ponad 100 tysięcy widzów, a wartość ta rosła wraz z kolejnymi minutami. Ostatecznie live w w pewnym momencie oglądało prawie 200 tysięcy widzów, czym FAME MMA znów udowodniło swoją siłę. Zapis z konferencji zaledwie kilkanaście godzin po jej zakończeniu powoli zbliża się do miliona odsłon.

