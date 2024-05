Szpilka – Wrzosek o której godzinie? KSW 94 Szpilka – Wrzosek godzina walki, kiedy

Mistrz KSW zaskoczył wszystkich! Mógłby zawalczyć we freak-fightach? Co za deklaracja!

Szpilka – Wrzosek o której godzinie?

Artur Szpilka ma za sobą trzy walki w formule MMA i w każdej z nich wygrał. W debiucie pokonał Sergieja Radczenkę, później po kontuzji rywala wygrał z Denisem Załęckim, a najbardziej spektakularne zwycięstwo zanotował na XTB KSW Colosseum 2, gdzie wygrał z Mariuszem Pudzianowskim. Wcześniej miał on walczyć z Arkadiuszem Wrzoskiem, ale nie udało się dopiąć tej walki ze względu na problemy zdrowotne „Szpili”. Teraz jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by panowie stanęli naprzeciwko siebie.

KSW 94 Szpilka – Wrzosek godzina walki, kiedy

Arkadiusz Wrzosek, podobnie jak Szpilka, ma duże doświadczenie w innych sportach walki. Jest on utytułowanym kick-boxerem i w MMA ma niewiele większe doświadczenie od byłego pretendenta do mistrza świata w boksie. Stoczył on jeden pojedynek więcej niż „Szpila” i też może pochwalić się nienagannym bilansem – pokonał kolejno Tomasza Sararę, Tomasa Moznego, Bogdana Stoicę i Ivana Vitasovicia.

Teraz wiadomo, że w końcu ktoś z dwójki Szpilka – Wrzosek będzie musiał dopisać do swojego rekordu porażkę. Walka Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem odbędzie się na XTB KSW 94. Gala odbędzie się w sobotę, 11 maja, a jej start zaplanowano na godzinę 19:00. Jako że walka Wrzoska ze Szpilką to co-main event (dziewiąta walka na karcie walk), to można spodziewać się ich w klatce około 22-23.