Szymon Kołecki postawił zaporowe warunki! Nawet za taką fortunę nie zawalczy dla FAME MMA i HIGH League. Morze pieniędzy

Obecnie Szymon Kołecki walczy o powrót do klatki po ciężkiej kontuzji. Były gwiazdor KSW cały czas pozostaje bez federacji po tym, jak rozstał się z Martinem Lewandowskim i Maciejem Kawulskim. O tym, gdzie ewentualnie mógłby zatrudnienie znaleźć Szymon Kołecki mówi się bardzo dużo i to od momentu, kiedy ogłoszono koniec jego współpracy z KSW. Na liście szybko znalazły się również freak-fightowe organizacje, jednak po ostatnim wywiadzie Kołeckiego dla "sport.pl" raczej mało prawdopodobne wydaje się, że zdobywca srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney zawalczy dla FAME MMA, HIGH League, czy PRIME SHOW MMA.

Nawet prawdziwa fortuna nie przekonałaby Szymona Kołeckiego do walki w FAME MMA i HIGH League! Zaporowe warunki

Szymon Kołecki w pierwszej kolejności wciąż chce przeprowadzać negocjacje z federacjami stricte sportowymi i o ile nie dyskwalifikuje freak-fightowych organizacji już na starcie, to stawia zaporowe warunki, które raczej mogą nie zostać spełnione. Były gwiazdor KSW przyznał bowiem, że nawet milion złotych mógłby nie wystarczyć, aby skłonić go do walki dla FAME MMA lub HIGH League.

- Na pewno będę rozmawiał z wieloma federacjami. Jeśli ze sportowymi nie dojdę do porozumienia, to trudno mi sobie wyobrazić, że jakakolwiek federacja freakowa będzie w stanie wyłożyć pieniądze, które ja zażądam. Ja jestem bardzo drogim zawodnikiem i nie będę walczył za małe pieniądze. - powiedział Szymon Kołecki w rozmowie z portalem "sport.pl" jasno dając do zrozumienia, że za swoją walkę w freak-fightach oczekuje powyżej miliona złotych.

