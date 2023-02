Tajemniczy wpis Mameda Khalidova. Fani zaczęli snuć domysły. I w dodatku to zdjęcie, wymowna sceneria

Wiek, w którym zawodnicy odchodzą na sportową emeryturę wciąż ulega wydłużeniu. Jeszcze parę dekad temu wydawało się, że 42-latek nie jest w stanie uprawiać ukochanej dyscypliny na najwyższym poziomie. Teraz trend się odwraca, a dowodem na to jest Mamed Khalidov. Wielki mistrz sportów walki wciąż jest głodny kolejnych pojedynków i na razie nie odwiesił rękawic na kołek.

Tajemniczy wpis Khalidova. Kibice nie wiedzą, co może oznaczać

A w dodatku pod koniec ubiegłego roku wygrał jedną z największych walk w historii KSW. Khalidov skrzyżował rękawice z Mariuszem Pudzianowskim i w krótkim czasie pokonał zawodnika z Białej Rawskiej. Po pojedynku zaczął mówić tak, jakby chciał się pożegnać z kibicami, ale zapowiedział jedynie, że nie stoczy już walki w wadze ciężkiej i na pewno spora część fanów odetchnęła z ulgą.

Na razie nie wiadomo, kiedy Mamed Khalidov wróci do klatki i kto będzie jego kolejnym rywalem. Niewykluczone jednak, że następny pojedynek olsztynianina to kwestia kilku miesięcy. Sam Khalidov postanowił podgrzać atmosferę i w mediach społecznościowych opublikował tajemniczy wpis. - Już czas - napisał zawodnik w opisie do fotografii z pięknym pejzażem gór. Kibice w komentarzach zastanawiali się, co ma na myśli mistrz i niektórzy spekulują, że nadszedł czas na kolejną walkę. Czy tak będzie? Przekonamy się niebawem.

