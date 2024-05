Tak wygląda Mariusz Pudzianowski na zdjęciu sprzed ponad 20 lat. Wtedy zaczynał karierę w strongmanach, co za widok

musiał go o to zapytać

Tak dawniej wyglądał Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski zapisał piękną kartę w historii polskiego sportu. Choć nie występował w bardzo popularnej na świecie dyscyplinie, to jego osiągnięcia w strongmanach są niezwykle imponujące i wiele z jego dokonań wciąż nie zostało pobitych – jak choćby liczba zdobytych przez niego tytułów mistrza świata. Ale dla Pudzianowskiego to było mało i postanowił on również spróbować w mieszanych sztukach walki, choć nie był do tego przekonany. Na walkę z Najmanem zgodził się tylko... dzięki absurdalnie wysokiej, jak na tamte czasy, wypłacie, którą zgodziło się zapłacić mu KSW.

Martin Lewandowski o rekordowej wypłacie dla Adamka i Khalidova, KSW Epic, Szpilce i Pudzianowskim

Teraz 47-latek może już powoli myśleć o emeryturze, ale z pewnością ma jeszcze parę rzeczy do zrobienia, takich jak uczczenie setnej gali KSW swoim występem. Fani muszą przygotować się na to, że „Pudzian” w końcu zejdzie ze sceny, a wielu z nich pewnie będzie chętnie wracało pamięcią do jego dokonań, tak jak teraz wraca się do jego wyczynów w strongmanach. I jedna ze stron na Facebooku postanowiła przypomnieć, jak wyglądał Pudzianowski i jego rywale w... 2000 roku, czyli na początku rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Tak wyglądał Pudzianowski i inni strongmani w 2000 roku

Na stronie Strongman Polska na portalu Facebook udostępniono niedawno zdjęcie z 2000 roku – Początki Strongman w Polsce, rok 2000 – podpisano fotografię, na której znajduje się kilku zawodników. Wśród nich jest oczywiście Mariusz Pudzianowski w charakterystycznych ciemnych okularach na pasku. Oprócz niego, zgodnie z opisem zdjęcia, są także Arkadiusz Makurat, Irek Kuraś, Grzegorz Peksa i Jacek Dymek.