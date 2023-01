Tak wygląda ojciec Mariusza Pudzianowskiego. W końcu pokazał się publicznie. Uderzające podobieństwo

musiał to wyjaśnić

Mariusz Pudzianowski na sportowej scenie występuje już od dekad. Największe sukcesy odnosił rzecz jasna w zawodach strongmanów, gdzie święcił kolejne triumfy i przez wiele lat był nie do pokonania. Nie można jednak zapominać, że swoich sił próbował również w rugby, a trwającym etapem kariery są występy w mieszanych sztukach walki. Pudzianowski błyskawicznie został jedną z największych gwiazd KSW i w wielu walkach potwierdza swoją wartość.

Dzięki tak bogatej karierze sportowej Pudzianowski zdobył sobie sympatię milionów kibiców. W social mediach obserwuje go ponad pół miliona użytkowników, a sam Pudzian jest bardzo aktywnym użytkownikiem tego typu portali. Mimo wszystko raczej stara się chronić swoją prywatność. W mediach rzadko pojawiają się również jego rodzice. Wyjątkiem jest program "Tytani KSW" emitowany na platformie Viaplay.pl.

W jednym z odcinków, który poświęcony był przygotowaniom Mameda Khalidova i Mariusza Pudzianowskiego pokazał się ojciec byłego strongmana. Wojciech Pudzianowski zdradził, że jego syn zawsze był ambitny i gdy postawił sobie jakiś cel, mocno dążył do jego realizacji. I trzeba przyznać, że Mariusz Pudzianowski jest niebywale podobny do swojego ojca, co zobaczycie w galerii.