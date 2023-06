Taka przyszłość czeka Artura Szpilkę w KSW? Dyrektor federacji przyznał to wprost. Padły konkrety

Mariusz Pudzianowski sprowadził Marcina Najmana na ziemie! Przestroga dla "El Testosterona". Miał mu coś ważnego do przekazania

Marcin Najman odgryzł się Pudzianowskiemu. Dolał oliwy do ognia, wytknął mu upływ lat

Przejście Artura Szpilki z boksu do mieszanych sztuk walki było dużym wydarzeniem w polskich sportach walki. Wielu kibiców mogło się zastanawiać, jak "Szpila" poradzi sobie w nowej konkurencji? Nie brakowało prześmiewczych komentarzy pod adresem zawodnika, ale jak na razie Szpilka w MMA radzi sobie bardzo dobrze. Potwierdzeniem tego był pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim na XTB KSW Colosseum 2.

To on będzie kolejnym rywalem Szpilki? Dyrektor KSW powiedział to wprost

Choć pierwsza runda zdecydowanie należała do byłego strongmana, Szpilka nic sobie z tego nie robił, dobrze bronił się w parterze, a w drugiej rundzie zrobił to, co robić potrafi, a więc znokautował przeciwnika. Dzięki temu zanotował trzecie zwycięstwo w MMA i już czeka na kolejnego przeciwnika. Kto może nim być? W programie "Klatka po klatce" dyrektor KSW, Wojsław Rysiewski, powiedział na ten temat nieco więcej.

- Na razie jeszcze o tym nie myślałem. Jeśli chodzi o możliwy pojedynek z Arkadiuszem Wrzoskiem, to moim zdaniem Arek jest nieco dalej w rozwoju w MMA niż Artur. Z drugiej strony jest kilku zawodników "stójkowo" nacechowanych tak, z którymi Szpilk mógłby walczyć w kategorii ciężkiej. Może nawet jeden trenujący z Arkiem (Errol Zimmerman - przyp. red.). Na razie jednak spokojnie podchodzimy do przyszłości Szpilki, bo widać, że fani chcą go oglądać - powiedział Rysiewski.

Wspomniany Errol Zimmerman niedawno zadebiutował w KSW. Na gali XTB KSW 81 pokonał Tomasza Sararę i był to dla Holendra drugi występ w MMA. Wcześniej z powodzeniem występował na galach kick-boxerskich.