Gwiazdor odmówił powrotu do KSW! To naprawdę mogło się wydarzyć, szczegóły wychodzą na jaw!

Bartosiński przystępował do batalii z Khalidovem jako niepokonany i choć bił się z legendą KSW w jego dywizji (waga średnia, do 83,9 kg), to był zdecydowanym faworytem bukmacherów. Po pierwszej wygranej bez większego trudu rundzie wiele wskazywało na to, że koniec Mameda jest bliski. Nic bardziej mylnego. Najpierw Khalidov spróbował duszenia za pleców, a po chwili zmusił rywala do odklepania zapinając tzw. balachę (dźwignia na łokieć).

- Kiedy mogło się wydawać, że ktoś inny ma ten bonus w kieszeni (100 tys. zł za najlepszy występ na gali, red.), to Mamed wyczarował coś takiego. Ja już wiem, że będę miał ból głowy i trochę żałuję, bo to był mój pomysł (śmiech). Może trzeba będzie to podzielić? Nie wiem. Po prostu to będzie jakiś masakrycznie trudny wybór - powiedział nam Rysiewski.

Wojsław Rysiewski o Mamedzie Khalidovie: To jest dla mnie niezrozumiałe

Dyrektor sportowy KSW wiele już w MMA widział, ale Mamed i jego zaskoczył.

- Nikt się tego nie spodziewał. Nie wiem jaki był kurs na poddanie ze strony Mameda, ale jeśli ktoś typował Mameda, to raczej walka w stójce, ta obrotówka, która weszła, czy jakieś latające kopnięcie nożycowe albo inne szaleństwo. Ale coś takiego nie powinno już się wydarzyć w MMA. Jak nawet spojrzeć na statystyki balachy, to już jest rzadkość, a tu jeszcze z takiej pozycji - będąc za plecami spadł z tych pleców i wyciągnął rękę tak dobremu grapplerowi, tak silnemu fizycznie zawodnikowi. Ja nie wiem jak to się udało Mamedowi. To jest dla mnie niezrozumiałe. Ma coś ten człowiek w sobie i będziemy czekać wiele lat na kogoś, kto w ogóle nawiąże do czegoś takiego - dodał Rysiewski.

Podsumowanie całej gali XTB KSW 100 w poniższym wideo. Zapraszamy!