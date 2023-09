i Autor: CLOUT MMA / Materiały prasowe Boro na 10 - CLOUT MMA 2

CLOUT MMA 2

Tego jeszcze nie było! Każdy może zgłosić się do walki na CLOUT MMA 2! Bohater legendarnego virala potrzebuje aż 10 rywali

Bartosz Olszewski | Materiały prasowe 16:17

Czas na kolejne ogłoszenie przed galą CLOUT MMA 2! 28 października w ORLEN ARENIE w Płocku Rafał „Boro” Borkowski, czyli bohater słynnego internetowego virala, zmierzy się z... dziesięcioma przeciwnikami. To prolog Akademii CLOUT CHASER. Każdy z Was może zgłosić się do tego pojedynku – wystąpić na gali i konferencjach.