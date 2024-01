co za bomba

Od kiedy Krzysztof Radzikowski stał się jednym z ulubieńców widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, były strongman chętnie komentuje to, co dzieje się w naszym kraju, nie omijając przy tym świata sportu, który jest mu bardzo bliski. Były siłacz z przeszłością w federacji FAME MMA otwarcie wypowiadał się również o reprezentacji Polski, chwaląc po dobrych momentach biało-czerwonych oraz ganiąc pod słabszych spotkaniach. Co bardziej spostrzegawczy fani, którzy śledzą Radzikowskiego na Instagramie już dawno mogli zauważyć, że ten jest fanem A.C. Milanu i nierzadko publikuje zdjęcia w koszulce włoskiej drużyny. Teraz postanowił ujawnić kolejne informacje o sobie w tej kwestii.

Krzysztof Radzikowski ujawnił informacje o sobie, o których wiedzieli tylko nieliczni. Podzielił się tym publicznie

Krzysztof Radzikowski razem z przyjaciółmi Konradem Karwatem i Dominikiem Abusem przygotowuje się do charytatywnego turnieju piłkarskiego i podczas jednego z treningów urządzili oni sobie turniej rzutów karnych, wymieniając przy każdej próbie nazwisko znanego zawodnika. Tu Radzikowski wybrał w pierwszej kolejności Zlatana Ibrahimovicia, który nie tylko jest jedną z ikon Milanu, ale także jednym z ulubionych zawodników byłego siłacza. To jednak nie koniec.

Tego o Krzysztofie Radzikowskim nie wiedział prawie nikt! Wyznanie gwiazdora Gogglebox TTV dla wielu będzie zaskoczeniem

Kiedy Radzikowski podchodził do kolejnego strzału, wymienił nazwisko jednego z największych legend w historii futbolu. - Teraz mój drugi ulubiony piłkarz Milanu, Paolo Maldini - rzucił przed kopnięciem piłki były strongman. Nazwisko Maldiniego zajmuje szczególne miejsce w sercach fanów "Rossonerich", bowiem obrońca Milanu przez całą swoją karierę grał jedynie dla klubu z Mediolanu. Karierę zakończył latem 2009 roku. Z Milanem sięgnął m.in. po 3 pucharu Ligi Mistrzów, siedmiokrotnie zgarnął mistrzostwo kraju i raz zdobył Puchar Włoch.