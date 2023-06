i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mariusz Pudzianowski

Pięta achillesowa

To będzie poważny problem Pudzianowskiego w walce ze Szpilką? Były trener Pudziana ujawnia. Sekunda i może być po wszystkim

Tomasz Piechna 14:01

Ostatnie odliczanie do XTB KSW Colosseum II pomału dobiega końca. Czas do gali można odliczać już w zasadzie w minutach, bo wszystko rozpocznie się w sobotę 3 czerwca o godzinie 19:00. A jedną z walk, na którą kibice czekają najbardziej jest pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Były trener "Pudziana" zdradził, co może być największym problemem doświadczonego zawodnika w tym starciu.