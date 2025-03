"To jest egzekucja, zabije go". Wstrząsające nagranie po ostatniej gali KSW trafiło do sieci

Faworytem bukmacherów i ekspertów był Kuberski, ale skazywany na pożarcie Romanowski bardzo dobrze rozpoczął pojedynek w Gorzowie Wielkopolskim i to on zdaniem sędziów wygrał pierwszą rundę. Od drugiego starcia Kuberski podkręcił jednak tempo i co chwilę "częstował" rywala potężnymi uderzeniami.

Romanowski znany z niesamowitego charakteru i serca do walki ani myślał się poddać, ale w trzeciej rundzie Kuberski już tak go porozbijał, że narożnik "Tommy'ego" rzucił ręcznik. Podjęcie takiej decyzji nie było jednak łatwe, co najlepiej widać na filmie zamieszczonym w poniedziałek przez KSW w mediach społecznościowych.

Narożnik poddał Tomasza Romanowskiego: To nie ma sensu, no zabije go

- Poddać go? No zabije go. To nie ma sensu. Przecież to jest kur** egzekucja - mówi na nagraniu jeden z trenerów Romanowskiego, Karol Chabros.

Ostateczną decyzję podjął jednak Piotr Bagiński i dopiero wtedy Chabros rzucił ręcznik. Sam Romanowski w rozmowie z Mateuszem Borkiem na gorąco w klatce miał żal do swojego narożnika, ale pewnie z czasem podziękuje trenerom. Walka walką, ale to jednak zdrowie jest najważniejsze...

Ostatnie sekundy walki Kuberski vs. Romanowski z perspektywy narożnika Tommy’ego. XTB #KSW104 pic.twitter.com/9lu0KEL8HF— KSW (@KSW_MMA) March 10, 2025