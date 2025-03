Gwiazdor KSW zapowiada zemstę za Michała Materlę! Jest gotowy za niego cierpieć. Mocne słowa przed galą

KSW 104: Tomasz Romanowski pomści Michała Materlę? Mocne słowa gwiazdy

Czas na kolejną galę KSW. Po roku przerwy największa polska organizacja MMA wraca do Gorzowa Wielkopolskiego. 8 marca w Arenie Gorzów odbędzie się fenomenalne widowisko sportów walki. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy się o pas mistrza wagi średniej z Tomaszem Romanowskim. „Q-Bear” w ostatnich sześciu pojedynkach wygrywał przed czasem – ostatnio z Damianem Janikowskim, a właśnie rok temu w Gorzowie pokonał Michała Materlę.

Ten pojedynek będzie miał dodatkowy smaczek. Tomasz Romanowski to przyjaciel Materli. W rozmowie z Arturem Mazurem z kanału „Klatka po klatce” zapowiedział, że dla niego będzie to rodzaj zemsty na Kuberskim.

- Na pewno jak wygram, to zaznaczę, że pomściłem i tak dalej. Ale staram się nie dawać dodatkowego bodźca, bo wiadomo, że ja dla Michała zrobię wszystko, będzie trzeba to bym za niego wyszedł do klatki i za niego bym cierpiał. Taki jestem. Ale przed walką nie chcę nic mówić. Zobaczymy co po walce będę mówił. Wiadomo, że szkoda, że tak się stało w walce Michała, ale to są sztuki walki, bardzo trudny sport i chcę powiedzieć tylko tyle, że życzę Michałowi powrotu z całego serca – przyznał Romanowski.

Gdzie oglądać galę KSW 104 w Gorzowie Wielkopolskim?

Gala KSW 104 w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się już w tę sobotę, 8 marca. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy się z Tomaszem Romanowskim, a stawką będzie pas mistrza KSW w kategorii średniej.

Oprócz nich fani zobaczą m.in. Macieja Różańskiego, Ewelinę Woźniak, Krzysztofa Głowackiego czy Romana Szymańskiego w starciu z Maciejem Kazieczko. Transmisja gali dostępna w Polsce jedynie na CANAL+.