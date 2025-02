Michał Materla pokazał swoją prawie amputowaną nogę. Zdjęcia tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Gwiazdor KSW przeżył piekło

Materla przeżył prawdziwy dramat. Pokazał, co działo się z jego ciałem w najgorszych chwilach

Już od pewnego czasu najwierniejsi fani Michała Materli mogli zauważyć, że ze zdrowiem legendarnego zawodnika federacji KSW chyba nie wszystko jest dobrze. Jeden z internautów zwrócił bowiem uwagę na fakt, że jedna z nóg "Cipao" zdaje się być po poważnej operacji. Przypuszczenia te potwierdził niedawno sam zainteresowany w programie "Bez Znieczulenia" przyznając, że sytuacja była naprawdę poważna, a jego noga mogła zostać nawet amputowana.

- Ta kontuzja, to był kubeł zimnej wody dla mnie. Pięć tygodni w szpitalu, ryzyko tego, że mogło mnie już nie być. Potem było bardzo duże ryzyko amputacji nogi, jeżeli by się to rozniosło na kość, więc dało mi to trochę wszystko inne spojrzenie na kontuzje. I sama świadomość tego – gdzie ja kocham trenować – że nie będę mógł robić tego na takim poziomie, jakim lubię, to było naprawdę stresujące - wyznał.

Michał Materla pokazał swoją prawie amputowaną nogę. Zdjęcia tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Teraz Materla postanowił udowodnić, że jego relacja to nie są tylko puste słowa, a sytuacja naprawdę była dramatyczna. Na Istagram Stories opublikował on bowiem krótki film podsumowujący jego rehabilitację, a co za tym idzie również pokazujący kończynę w momencie, kiedy musiał się on poddać operacji. Zdjęcia powinni oglądać tylko ludzie o mocnych nerwach.

Michał Materla przeżył prawdziwy dramat! Otarł się o śmierć

i Autor: Instagram/ michal_materla screen Michał Materla pokazał swoją prawie amputowaną nogę

Pomimo tego, że sytuacja z jego stanem zdrowia była naprawdę zła, Michał Materla się nie poddał i wyszedł z tego. Co więcej, w mediach społecznościowych publikuje on kolejne zdjęcia i wideo z treningów, a w ostatnich dniach zdecydował się także - po raz kolejny - zdobyć Śnieżkę pomimo niekorzystnych, mroźnych warunków.