To już pewne! Mamed Khalidov będzie walczył na KSW 100! Wszystko zostało potwierdzone

Mamed Khalidov to jedna z największych gwiazd polskiego MMA. Nie ma wątpliwości, że na jego walkach wychowało się całe nowe pokolenie zawodników oraz wielu fanów ogląda ten sport dzięki niemu. W ostatnich latach Khalidov nie walczył zbyt dużo, mniej więcej raz na rok. Po raz ostatni w klatce pojawił się w czerwcu 2023 roku na XTB KSW Colosseum 2, na którym pokonał Scotta Askhama przez spektakularny nokaut. Od tego czasu kibice czekali na ogłoszenie, kiedy ponownie zobaczą Khalidova w klatce, ale ten nie spieszył się do powrotu. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą podkreślał nawet, że potrzebuje poczuć najpierw większą motywację i wtedy zacznie rozmowy z KSW na temat kolejnego zestawienia.

Oficjalnie: Mamed Khalidov na KSW 100!

Wszystko wskazuje na to, że Khalidov w końcu nabrał chęci na walkę, ale trudno się temu dziwić. Zbliża się bowiem wielkie wydarzenie, jakim będzie gala KSW 100, która odbędzie się 16 listopada tego roku w Gliwicach. Niedawno pojawiły się spekulacje, że Khalidov mógłby stanąć na niej do walki z Roberto Soldiciem, z którym ma rachunki do wyrównania po tym, jak Chorwat brutalnie znokautował go i odebrał mu pas wagi średniej, a następnie opuścił KSW. Choć rywal nie jest potwierdzony, to sam Khalidov poinformował, że będzie walczyk na KSW 100 – Buuuum Kochani – napisał tylko 44-latek i opublikował oficjalną grafikę z informacją, że pojawi się w listopadzie w klatce KSW.