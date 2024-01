Tomasz Adamek wyjaśnił swoich hejterów. Jasne stanowisko, legenda już tego nie ukrywa!

Tomasz Adamek postanowił odnieść się do swoich hejterów. Legenda polskiego pięściarstwa porozmawiała z "Kanałem Sportowym" o swojej karierze i jednym z jej wątków, jakim są hejterzy. Kultowy bokser przyznał w rozmowie, co sądzi o ludziach, którzy ślą w jego kierunku niekiedy nienawistne komentarze. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Tomasz Adamek szczerze o swoich hejterach. Wszystko wyjaśnił, jasne wyznanie

Tomasz Adamek powiedział wprost, że hejtowanie go jest zbyteczne, gdyż opinią ze strony swoich przeciwników, czy hejterów, nie przejmuje się w ogóle. Jak sam przyznał, to, że słyszy negatywne głosy w swoim kierunku jest dla niego naturalne, natomiast sam woli robić swoją pracę, niż zawracać sobie głowę tego typu opiniami.

- Słuchaj, czy wygrywałem, czy przegrywałem, zawsze pisali źle. Nie mówię, że wszyscy, ale było grono, co pisało źle, zazdrośnicy. "Po co wraca, ma pieniądze, chciwy". To jest normalne. Ja to prawym wpuszczam, lewym wypuszczam. Czuję się na siłach. Trenuję, czuję się świetnie. Jak człowiek trenuje ciężko, to nie czuje w ogóle wieku - powiedział Tomasz Adamek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".