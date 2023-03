Tragiczna śmierć gwiazdy MMA trenującej w Polsce. Dramatyczny wypadek 27-latka

Kamil Łaszczyk wróci do FAME MMA? Nie pozostawił żadnych złudzeń! | Andrzej Kostyra

Iuri Lapicus był mołdawskim zawodnikiem MMA. Mołdawianin przez dłuższy czas mierzył się na galach One Championship, wielkiej azjatyckiej organizacji. Złe wieści przekazane zostały przez federację One za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Drużyna One Championship jest zasmucona informacjami o tragicznej śmierci Iuriego Lapicusa. Nasze myśli i modlitwy kierujemy w tym trudnym czasie do jego bliskich. Spoczywaj w pokoju Iuri - czytamy na profilu One Championship.

Lapicus miał wypadek samochodowy podczas pobytu we Włoszech. Według informacji, które pojawiły się w mediach - zawodnik MMA miał stracić panowanie nad kierownicą i zderzyć się z samochodem. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale, niestety, nie wybudził się ze śpiączki farmakologicznej, w którą go wprowadzono.

W 2021 roku Mołdawianin stoczył pojedynek z byłym mistrzem organizacji UFC Eddiem Alvarezem. Pierwotnie wygrał przez dyskwalifikację rywala, ale werdykt zmieniono na "no contest". Do pojedynków często przygotowywał się w poznańskim klubie Ankos MMA.

