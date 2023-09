Tuż po treningu sutki Mariusza Pudzianowskiego stały na sztorc. Przygniatający widok

Mariusz Pudzianowski od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych i najbardziej lubianych sportowców w Polsce. Nie powinno to dziwić nikogo, kto wie, jak naturalnym człowiekiem jest "Pudzian". W rozmowach z dziennikarzami zawodnik MMA i były mistrz świata strongmanów rzadko owija w bawełnę, a niektóre jego teksty, jak np. "To by nic nie dało", obrosły już legendą. Nie inaczej jest w mediach społecznościowych. Pudzianowski w sieci nie zmienia zupełnie swoich przyzwyczajeń i wciąż pozostaje naturalny oraz szczery. Dlatego też nie ukrywa zdjęć po ciężkich treningach, które mają go przygotować do kolejnych wyzwań w klatce. Na ostatnich fotkach wyraźnie widać, jak zachowuje się jego ciało po przerzucaniu kolejnych kilogramów na siłowni.

Mariusz Pudzianowski pokazał sutki

Pudzianowski jest wyraźnie dumny z efektów katorżniczych treningów. Ma ku temu powody. Mimo upływu czasu wciąż wygląda jak młodzieniaszek. Jednak jego ciało narażone jest na potężne obciążenia. Uwypukla to nie tylko bardzo dobrze wyrzeźbiony brzuch, lecz także inne części torsu. Uwagę na zdjęciach potreningowych zwracają choćby... sutki. Te od razu rzucają się w oczy ze względu na swoją pozycję. Mimo hektolitrów potu widocznych na mięśniach "Pudziana", takie zdjęcia cieszą się sporym zainteresowaniem na Isntagramie.

Fani wysłali Pudzianowskiemu specjalne wiadomości

Po publikacji opisywanych zdjęć jak zawsze posypały się polubienia i komentarze. W tych drugich kibice chętnie przekazywali swoje wiadomości do idola. "No i super Mariuszku", "Jest moc Pudzian" - pisali pełni podziwu internauci. Nie brakowało również opinii ograniczających się do emotikon bicepsów i serduszek. Pudzianowski wciąż potrafi popisać się nadludzką siłą i wciąż cieszy się wielką popularnością.