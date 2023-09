Potwornie zmasakrowana twarz zawodnika GROMDA 14! Krew zalała się strumieniami, sędzia musiał przerwać walkę

Artur Binkowski stoczy pożegnalną walkę! Znamy szczegóły. "Orzeł Biały" wróci na ring jeszcze we wrześniu

Koala zaczął z większym respektem i walczył zachowawczo. Buła czekał, by zranić rywala prawą ręką i dosyć regularnie trafiał Koalę. Tak zaczął drugą rundę. Przymierzył niezwykle precyzyjnie i czysto. Koala jednak wytrzymał na nogach. Pojawiło się jednak spore krwawienie, które przeszkadzało mu już do końca starcia. Buła nie dawał się trafić i bardzo konsekwentnie realizował plan rozbijania Koali. Jego twarz z minuty ma minutę coraz bardziej puchła. Buła punktował, a Koala liczył na szczęśliwy cios.

Choć kibice zaczęli dopingować Koalę, ten był potwornie zmęczony i przede wszystkim starał się przyjąć jak najmniej ciosów, a dopiero potem atakować. Buła, nietknięty niemal, spokojnie pracował na nogach.

Koala dotarł jednak do piątej rundy. Rundy bez limitu czasowego (dotychczasowe cztery trwały po dwie minuty). Buła podkręcił tempo, a Koala miał problemy z trzymaniem gardy. Niezwykle opuchnięty Koala padł w szóstej minucie i 43 sekundzie. - Mam nadzieję, że się podobało. Niestety nie widziałem już na oczy i przepraszam za to. Miałem trzy tygodnie przerwy i tej kondycji też zabrakło. Mam nadzieję, że wrócę bo serducha do walki mi nie zabraknie - powiedział po walce Koala, mający już na głowie ogromny bandaż na pół twarzy...

