UFC 291 KARTA WALK. UFC Błachowicz - Pereira KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali UFC 291? Lista walk UFC 291 dzisiaj

UFC 291 KARTA WALK kto walczy na UFC Błachowicz - Pereira

Jan Błachowicz po kilku miesiącach wraca do klatki UFC i toczy kolejną bardzo ważną walkę. Były mistrz wagi półciężkiej największej federacji MMA na świecie wciąż nie otrzymał szansy rewanżu, ale tym razem może sobie wywalczyć mistrzowski pojedynek. Jego walka na UFC 291 oficjalnie jest eliminatorem do walki o pas, który jest obecnie zwakowany w związku z kontuzją Jamahala Hilla. Przed "Cieszyńskim Księciem" bardzo trudne zadanie, bo w klatce w Salt Lake City zmierzy się on z byłym mistrzem UFC w wadze średniej - Alexem Pereirą. Dla Brazylijczyka będzie to debiut w kategorii półciężkiej, ale wcale nie oznacza to, że Błachowicz jest zdecydowanym faworytem.

UFC 291 KOLEJNOŚĆ WALK UFC Błachowicz - Pereira lista walk dzisiaj

- Na papierze mamy go rozpisanego. Często się otwiera i zostawia miejsce, by go znokautować lub obalić. Czuję się dobrze przygotowany, przerobiliśmy mnóstwo scenariuszy na ten pojedynek i głęboko wierzę w to, że znajdziemy sposób, by pokonać go przed czasem - mówił "Cieszyński Książę" przed walką w rozmowie z "Super Expressem". Dla fanów UFC gala w Salt Lake City w nocy z soboty na niedzielę będzie niezwykle interesująca również ze względu na main event. Starcie Błachowicz - Pereira to co-main event, a w walce wieczoru dojdzie do elektryzującego rewanżu Dustin Poirier - Justin Gaethje.

UFC 291 karta walk:

Walka wieczoru:

Dustin Poirier vs Justin Gaethje (kat. lekka)

Główna karta:

Jan Błachowicz vs Alex Pereira (kat. półciężka)

Derrick Lewis vs Marcos Rogerio de Lima (kat. ciężka)

Tony Ferguson vs Bobby Green (kat. lekka)

Michael Chiesa vs Kevin Holland (kat. półśrednia)

Karta wstępna:

Gabriel Bonfim vs Trevin Giles

CJ Vergara vs Vinicius Salvador

Roman Kopylov vs Claudio Ribeiro

Jake Matthews vs Darrius Flowers

Karta przedwstępna:

Matthew Semelsberger vs Uros Medić

Miranda Maverick vs Priscila Cachoeira