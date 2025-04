i Autor: Zrzut ekranu / UFC Michał Oleksiejczuk

Walka już w nocy

UFC: Intensywny face-to-face przed walką Michała Oleksiejczuka! Kolejny pojedynek Polaka już w nocy 12/13 kwietnia

Michał Oleksiejczuk wraca do klatki największej organizacji MMA na świecie. „Polski Husarz” już w nocy z 12 na 13 kwietnia zmierzy się w szesnastej walce dla UFC. Po trzech porażkach z rzędu czeka go poważne wyzwanie. Oleksiejczuk zmierzy się z Sedriquesem Dumasem. W nocy z piątku na sobotę zawodnicy stanęli ostatni raz twarzą w twarz przed walką. To był intensywny face-to-face.