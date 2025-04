Rywal Artura Szpilki może mu pozazdrościć! Ogromne wsparcie od legendy KSW

Pudzian i Szpilka wparują do znanej warszawskiej galerii i dadzą show. Kibice będą mogli to zobaczyć zupełnie za darmo

To będzie kolejna dawka wielkich emocji na PreZero Arenie w Gliwicach. Na gali XTB KSW 105 nie zabraknie wielkich emocji oraz starć, które mogą doprowadzić do wrzenia w całej hali. W walce wieczoru Adrian Bartosiński zawalczy z Andrzejem Grzebykiem, a na szali tego pojedynku będzie pas mistrzowski. Po długiej przerwie do oktagonu wróci Mariusz Pudzianowski, który zmierzy się z debiutantem w poważnym MMA, czyli Eddiem Hallem.

Wielu kibiców nie kryje, że czeka na bardzo emocjonujące starcie pomiędzy Arturem Szpilką, a Errolem Zimmermanem. Po stronie Holendra stoi były rywal "Szpili", czyli Arkadiusz Wrzosek, który powiedział to bezpośrednio w rozmowie z KSW.

- Errol wygra. Jest zbyt silny dla Artura. Mam nadzieję, że Errol pobije mój rekord. Jest moim kolegą z klubu i życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że pokona Artura jeszcze szybciej niż ja - wypalił Wrzosek.

Artur Szpilka o walce z Errolem Zimmermanem na gali XTB KSW 105, treningach z Michałem Materlą, Laurze Grzyb i potencjalnym starciu z Diablo Włodarczykiem

Mamed Khalidov wspiera Artura Szpilkę przed walką. Pojawił się na sali treningowej byłego pięściarza

Nie jest tajemnicą, że Mamed Khalidov i Artur Szpilka się przyjaźnią, co wielokrotnie podkreślali w mediach. W ostatniej walce legendy KSW z Adrianem Bartosińskim było widać, jak bardzo "Szpila" emocjonował się tym starciem.

Tym razem 35-latek mógł liczyć na wsparcie ze strony Khalidova, który pojawił się na sali treningowej Szpilki i na pewno otrzymał kilka cennych rad od swojego kolegi.

Gala XTB KSW 105 odbędzie się 26 kwietnia w Gliwicach.