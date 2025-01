Ukochana Artura Szpilki poszła po bandzie. Co za wyzywająca fotka, pokazała niemal wszystko i jeszcze ten opis

Wybrańczyk to kobieta orkiestra. Sporty walki, śpiewanie, modeling, biznes - ukochana Szpilki z sukcesami odnajduje się na wielu polach. Przede wszystkim jednak to najwierniejszy kibic "Szpili", który jest z nim na dobre i na złe. Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej wielokrotnie w wywiadach zaznaczał, że bez Kamili u boku nie tylko nie byłby w miejscu, w którym jest, ale być może w ogóle by go już na tym świecie nie było.

Odważne zdjęcie Kamili Wybrańczyk. Ukochana Artura Szpilki pokazała naprawdę dużo

Wybrańczyk z życia czerpie pełnymi garściami i raczej nie zwraca uwagi na to, czy to się komuś podoba czy nie. Partnerka Szpilki chętnie chwali się też swoim wysportowanym i wytatuowanym ciałem w internecie. W czwartek zamieściła na Instagramie kolejną tego typu fotkę. Wybrańczyk po jednym z treningów pokazała się w samej bieliźnie, a zdjęcie okrasiła kilkoma słowami. "Dupa siedzi, udo siedzi, brzuch blacha" - napisała.

Zresztą zobaczcie sami. Seksowne zdjęcie Kamili Wybrańczyk!

i Autor: instagram.com/kamiszkolandia/ Kamila Wybrańczyk