Uśmiechnięta od ucha do ucha Kamila Wybrańczyk stanęła przed lustrem w olśniewającej sukni ślubnej! Nie da się oderwać wzroku od narzeczonej Artura Szpilki

Kamila Wybrańczyk i Artur Szpilka od długich lat tworzą udany związek i wydawać się może, że pasują do siebie wprost idealnie. Pomimo tego, że binzeswoman oraz pięściarz są ze sobą naprawdę szczęśliwi, to nigdy nie mieli okazji sformalizować swojego związku oraz doczekać się potomstwa. Tym bardziej więc internautów, którzy śledzą profil Kamili Wybrańczyk na Instagramie mogła zaskoczyć relacje, podczas którego "Kamiszka" wybrała się do salonu sukien ślubnych i pochwaliła się, jak wygląda z jednej z białych kreacji. Szybko zwróciła się również do swoich fanów zapowiadając, że w przyszłości dowiedzą się, po co partnerce Artura Szpilki biała suknia ślubna.

- Zobaczcie, jaką mam piękną suknię ślubną. Czy na mój ślub? Nie wiem, to się niedługo dowiecie. Musicie śledzić uważnie Instagrama - wypaliła z szerokim uśmiechem Wybrańczyk pozując w białej kreacji przed lustrem. Sam fakt, że Wybranćzyk pokazała się w białej sukni w mediach społecznościowych może być zapowiedzią wielkiej zmiany w życiu pary. Niedługo po tej relacji "Kamiszka" udostępniła bowiem zdjęcie, tym razem w czarnej sukni, która również mogłaby być kreacją panny młodej.

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk zaczęli spotykać się w czerwcu 2011 roku, a więc 13 lat temu. W tym czasie para przeżyła ze sobą naprawdę wiele - od chwil wielkiej radości, aż po wszelakie smutne momenty, ja chociażby bolesne porażki pięściarza w ringu.