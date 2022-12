W Mariuszu Pudzianowskim coś pękło. Zaskakująca teza po klęsce z Khalidovem, Szpilka nie ma wątpliwości

Seksowna ring-girl z Polski brylowała w Katarze. Wróciła do kraju i... Uważajcie na topniejące śniegi od tych gorących zdjęć!

Gala XTB KSW 77 przeszła do historii. Mariusz Pudzianowski w walce wieczoru przegrał z Mamedem Khalidovem już w pierwszej rundzie. Czeczeński wojownik przewrócił przeciwnika i zasypał gradem ciosów z góry. "Pudzian" nie miał wiele do powiedzenia i odklepał ciosy, poddając to starcie. Tu było czuć wielką różnicę umiejętności. Artur Szpilka w rozmowie z Andrzejem Kostyrą przyznał, że w "Pudzianie" coś po prostu pękło.

Artur Szpilka po XTB KSW 77: W Mariuszu Pudzianowskim coś pękło

Czy coś pękło w Mariuszu Pudzianowskim? Po Mamedzie Khalidovie - zdaniem Artura Szpilki - od początku czuć było pewność siebie w odróżnieniu od "Pudziana".

- Było widać w nim pewność siebie. Od początku wszedł w tę walkę, tak jak chciał. Łatwo mówi się po walce, ale było widać, że w Mariuszu Pudzianowskim coś pękło. Mogłem być tylko zawiedziony, że nie próbował obrócić sytuacji, zrobić czegoś - przyznał Artur Szpilka.

