W taki sposób Mamed Khalidov wypowiada się o religii. Bezpośrednie podejście do wiary, legenda zupełnie się z tym nie kryła

Mamed Khalidov niebawem stoczy 46 zawodową walkę w MMA. 3 czerwca na XTB KSW Colosseum II skrzyżuje rękawice ze Scottem Askhamem i będzie to dopełnienie trylogii. Jak na razie obaj zawodnicy mają po jednej wygranej, a obie walki były niebywale pasjonujące. Fani mieszanych sztuk walki już nie mogą się doczekać tego, co wydarzy się za kilkadziesiąt dni na PGE Narodowym w Warszawie. Wielu z nich na stadion przyjdzie właśnie dla Khalidova, który jest legendą polskiego MMA.

Mamed Khalidov o wierze. Wprost wypowiedział się o podejściu do religii

Wśród kibiców sportów walki olsztynianin uwielbiany jest za swoje fantastyczne pojedynki, ale również za swoje zachowanie. Bo Khalidovowi daleko to pojęcia "gwiazdora". Zawodnik stara się żyć spokojnie i nie emanuje swoim życiem prywatnym. Kilka lat temu zdecydował się jednak na szczery wywiad, a jednym z poruszonych wątków była jego wiara. Khalidov nie ukrywa tego, że jest muzułmaninem i do religii podchodzi bardzo poważnie. - To całe moje życie. Żyję według mojej religii. Wszystko co robię, musi być zgodne z islamem. Nie mam w związku z tym problemów. Od 10 lat (wywiad przeprowadzony w 2017 roku - przyp. red.) reprezentuję kraj, który kocham, Polskę, będąc muzułmaninem. Byłem nim, jestem i będę - powiedział Khalidov w rozmowie z TVP.

Z religią związana była również praca magisterska, jaką napisał zawodnik KSW. Jej tytuł to "Islam a terroryzm". - Chodziło mi o wytłumaczenie, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego, że te dwa pojęcia się wykluczają. Omówiłem szczegółowo terminologię, wyjaśniłem, jaki jest stosunek islamu do terroryzmu i krzywdzenia innych ludzi. Moja religia się na to nie zgadza - wyjaśnił zawodnik. W rozmowie ze Szczepanem Twardochem Khalidov przyznał natomiast, że w islamie nie funkcjonuje pojęcie "niepraktykującego muzułmanina". - W islamie nie ma pojęcia "niepraktykujący" muzułmanin. W Polsce się mówi, że ktoś jest katolikiem, ale nie praktykuje. U nas tak się nie da: nie praktykujesz, to nie jesteś muzułmaninem. A jeśli praktykujesz, to jesteś fundamentalistą, jesteś - mówi się - radykalnym muzułmaninem. To tylko słowa. Niepotrzebne. Albo jest się muzułmaninem, albo nie, nie da się być troszkę - powiedziała legenda KSW.