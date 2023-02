Walka Szeliga - Natan Marcoń dogadana?! "Szeli" ujawnia szczegóły rozmów z FAME MMA [TYLKO U NAS]

Mateusz Borek zabrał głos po konferencji Fame MMA! Promotor Kamila Łaszczyka wprost, o tym co musi zrobić po gali, szczera wypowiedź

Pomimo tego, że na gali FAME 17 Piotr Szeliga bije się z Marcinem Wrzoskiem, wielu fanów freak-fightowej federacji już wybiega w przyszłość i chciałoby zobaczyć starcie Szeliego z Natanem Marconiem. Obaj zawodnicy nie przepadają za sobą, co doskonale widać podczas kolejnych konferencji oraz programów promujących FAME 17. Okazuje się, że taki pojedynek może być o wiele bliżej, niż mogłoby się nam wydawać, a rozmowy o takiej walce były już prowadzone przez federację oraz zawodników, co ujawnił "Szeli" przed FAME 17.

Szykuje się walka Piotr Szeliga - Natan Marcoń! Przed FAME 17 "Szeli" zdradził, że rozmawiał już z federacją w tej sprawie

- Kogo będą chcieli mi zaproponować, to ku**a robimy robotę i tyle. Następny Natan. Koniecznie! Zresztą już rozmawiałem z federacją i mają to wszystko podopinać, więc zaje****e - wyznał Piotr Szeliga w rozmowie z "Super Expressem" tuż przed walką z Marcinem Wrzoskiem na FAME 17. Zobaczcie całą rozmowę z "Szelim", zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!