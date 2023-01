wszystko się wydało

Wiara Kamili Wybrańczyk ujrzała światło dzienne! Nie ma mowy o ślubie z Arturem Szpilką, ten wpis nie zostawił złudzeń

Waldemar Kowalski 19:06

Zarówno Artur Szpilka, jak i Kamila Wybrańczyk są wręcz bombardowani pytaniami od swoich fanów o to, kiedy można spodziewać się ich dziecka lub kiedy zdecydują się sformalizować swój związek. Gwiazdor KSW postanowił wreszcie odpowiedzieć, co ze ślubem, przy okazji ujawniając, że ze względu na podejście jego ukochanej do wiary, to się raczej nie stanie.