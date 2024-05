Wielka biba z Mariuszem Pudzianowskim. Wyciekły szczegóły, ostry bal do rana

Mariusz Pudzianowski od lat nie schodzi ze szczytu list popularności w Polsce. Pierwszy raz głośno zrobiło się o nim na początku XXI wieku, gdy święcił triumfy jako strongman. W zawodach najsilniejszych ludzi na świecie "Pudzian" wygrywał i wielokrotnie zyskiwał miano najsilniejszego na świecie. Później rozpoczął karierę w MMA, którą kontynuuje do dzisiaj. Pudzianowski pozostaje więc na szczycie, a to przekłada się na przeróżne zaproszenia dla siłacza. Tym razem każdy chętny mógł pobawić się w towarzystwie "Pudziana", a miejscem ostrej imprezy był jeden z toruńskich klubów. Organizatorzy zapewniali moc atrakcji i osoby, które do białego rana witały otwarcie nowego miejsca z pewnością nie żałowały.

Pudzian na imprezie

W miniony weekend w Toruniu otwarty został nowy lokal - Mystiq Club. Dla mieszkańców tego miasta to było spore wydarzenie, ponieważ zastąpił on znane w Grodzie Kopernika Cubano. Zgodnie z tym, co czytamy na portalu ddtorun.pl atrakcji było co nie miara, a jedną z głównych okazać się miał przyjazd Pudzianowskiego. "Celebryci na otwarciu klubów to częsta sprawa, ale takiego gościa specjalnego chyba nikt się nie spodziewał. Na plakacie wydarzenia organizatorzy zdradzili, że gościem specjalnym wieczoru będzie strongman Mariusz "Pudzian" Pudzianowski" - czytamy w zapowiedzi sprzed wydarzenia.

Pudzianowski wie jak się bawić

Mariusz Pudzianowski, choć jest człowiekiem ciężkiej pracy, to wie też jak się bawić. Kilka razy w wywiadach wspominał już, że w życiu bardzo ważny jest balans. Jednak na imprezach widział też wiele jako organizator. Nie jest tajemnicą, że "Pudzian" ma wiele intratnych biznesów, a jednym z nich jest prowadzenie sali weselnej.