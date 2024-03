Wielkie ogłoszenie federacji Clout MMA po zatrzymaniu Gohy Magical! Lexy Chaplin nową rywalką Marianny Schreiber, błyskawiczne zastępstwo

Lexy w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedziała się na temat zatrzymania Gohy Magical. - Wiem, coś więcej. Nie wiem do końca, bo to jest świeża sytuacja, więc nie jestem w stanie potwierdzić, że to co wiem jest w 100% prawdą. Pani Gosia zakłóciła ciszę nocną i miała się później wstawić na pracach społecznych, ale tego nie zrobiła i dzisiaj stało się to co się stało. Jestem w szoku, bo tylu policjantów przyjechało, jak po najgorszego terrorystę, byłam bardzo zdziwiona. Mam nadzieje, że pani Gosia wyjdzie i zdąży na walkę - rozpoczęła jedna z gwiazd CLOUT MMA 4.

Federacja CLOUT MMA stanęła na wysokości zadania! Szybkie zastępstwo za Gohę Magical

Lexy Chaplin miała walczyć na gali CLOUT MMA 4 z Martą "Linkimaster" Linkiewiecz". Nikt nie spodziewał się, że włodarz federacji postanowi wyjść dwukrotnie do oktagonu, podczas jednego wydarzenia. 25-latka zmierzy się z Marianną Schreiber, której przeciwniczka - Goha Magical została zatrzymana przez policję w trakcie piątkowego treningu mdialnego. To będzie prawdziwe wyzwanie dla Lexy, jednak jak sama zapowiadała jest bardzo dobrze przygotowana, ale czy to wystarczy przy dwóch potyczkach? Tego dowiemy się za kilka godzin.

"LEXY CHAPLIN vs KRÓLOWA SUPER FIGHTEM CLOUT MMA 4. Mniej niż 24 godziny do walki ciężko o znalezienie zastępstwa. Ale udało się! W miejsce zatrzymanej przez policję GOSI MAGICAL wchodzi LEXY CHAPLIN. Szefowa CLOUT MMA ratuje walkę KRÓLOWEJ. Konflikt między nimi był gorący od samego początku. Wszystko będą miały okazję wyjaśnić sobie w klatce. Do pojedynku LEXY CHAPLIN - KRÓLOWA dojdzie, jeśli współwłaścicielka organizacji zostanie dopuszczona do starcia przez lekarzy po pojedynku z LINKIMASTER" - można przeczytać na profilu federacji.