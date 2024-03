i Autor: SE Wojciech Gola, Sebastian Fabijański

wymownie

Wojtek Gola nie zostawił na Sebastianie Fabijańskim suchej nitki! Szef FAME MMA bez ogródek o aktorze. Te słowa nie przejdą bez echa

Waldemar Kowalski 9:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

O ile Sebastian Fabijański trzykrotnie wchodził do oktagonu federacji FAME MMA, to walki aktora nie wywołały radości kibiców, a raczej ogromne rozczarowanie ze względu na czas, w jakim Fabijański przygrywał. Do występów aktora i rapera w freak fightowej organizacji miał okazję odnieść się Wojciech Gola, który nie zostawił na Fabijańskim suchej nitki.