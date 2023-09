Wyciekło nagranie Kamili Wybrańczyk bez makijażu! Przeszła prawdziwą metamorfozę na oczach wszystkich

Dość niespodziewanie Kamila Wybrańczyk stała się idolką wielu grup społecznych w Polsce. Choć często spotykanym zjawiskiem jest to, że wybranki serca sportowców wzbudzają spore zainteresowanie w sieci, to narzeczona Artura Szpilki w dużej mierze sama zapracowała na swoją popularność. Zaczynała od filmików, na których prezentowała covery znanych muzycznych przebojów i wokal wychodził jej naprawdę świetnie. Później zasłynęła dobrym przygotowaniem do walk w MMA. Wybrańczyk wzięła udział w kilku freak-fightowych galach i zostawiła po sobie dobre wrażenie w klatce. Jest również znana ze swojego zamiłowania do mody i kosmetyków. Właśnie to ostatnio zaprowadziło ją do opublikowania niespodziewanego materiału, na którym pokazała się zupełnie bez makijażu.

Tak wygląda Kamila Wybrańczyk bez makijażu

Celebrytki przyzwyczaiły nas już do tego, że bardzo dbają o swój wizerunek w internecie. Sieć to dziś najpopularniejszy nośnik informacji, a media społecznościowe stały się najważniejszym sposobem komunikacji między gwiazdami a fanami. Nic dziwnego, że znane kobiety raczej niechętnie publikują materiały, na których są nieumalowane lub nieprzygotowane do ujęcia. Kamila Wybrańczyk postanowiła podejść do sprawy zupełnie inaczej. Na nagraniu nie dość, że nie ma makijażu, to jej fryzura dopiero układa się na wałkach.

Metamorfoza narzeczonej Szpilki

Kamila Wybrańczyk na niezbyt długim materiale filmowym przeszła istną metamorfozę. Na oczach fanów zaczęła zdejmować wspomniane już wałki. Narzeczona Artura Szpilki wykonała również makijaż, który sprawił, ze jej twarz mocno się zmieniła. Wszystko przy znanej piosence w tle. Fani byli pod wrażeniem kolejnego talentu znanej kobiety i nic w tym dziwnego!