Nowe zdjęcie Tomasza Adamka z wnuczką. Rozczuli nawet kamienne serca

Tomasz Adamek w swojej karierze stoczył wiele niezapomnianych walk. Wydaje się, że pięściarze to twardzi ludzie, w życiu których nie ma specjalnie miejsca na sentymenty. Tymczasem polski sportowiec wielokrotnie podkreślał, jak istotne miejsce w jego hierarchii zajmuje rodzina. W zasadzie wszystko, co robił w życiu, robił z myślą o najbliższych. Dziś nie jest już oczywiście aktywnym pięściarzem i w związku z tym ma więcej czasu dla bliskich. Adamek świetnie sprawdza się w roli dziadka, a jego ostatnie zdjęcie z wnuczką poruszy nawet serca z kamienia!

Tomasz Adamek z wnuczką

Na fotce widać, jak Tomasz Adamek bawi się z ukochaną wnuczką. W atmosferze miłości dziadka z pewnością wszystko jest łatwiejsze. Świadczy o tym szeroki uśmiech przedstawicielki najmłodszego pokolenia rodziny Adamków. „Góral” dba o kontakty ze wszystkimi członkami familii i z pewnością w kolejnych latach dalej będzie doskonale spełniał się w bardzo odpowiedzialnej społecznie roli.

i Autor: Facebook Tomasz Adamek z wnuczką

Tomasz Adamek o kontaktach z wnuczką

Do fotki Tomasz Adamek zamieścił tradycyjnie dość obszerny opis. „Pomimo tego, że wielu z Was może uznać pierwsze zdjęcie za nadające się do mema to świetnie się bawimy, a moja wnusia ma wyraźnie rozbudowaną mimikę twarzy pomimo wieku. To są NASZE zabawy wyjątkowy czas. Czas z rodziną. Oby Wasza niedziela była równie udana” – napisał na Facebooku o wyjątkowym dniu Adamek.