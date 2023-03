Wycieńczony i oblany potem Mariusz Pudzianowski mówi o udawaniu. Pokazał to zdjęcie, przyjrzyjcie się dobrze

Popek ostro sapał przy drążku. To, co pokazał, zaskoczyło nawet najwierniejszych fanów

Nie będzie ważniejszego wydarzenia w polskim MMA niż to, co wydarzy się na początku czerwca. Wówczas po raz drugi w historii KSW zawita na PGE Narodowy i zorganizuje galę XTB KSW Colosseum II. Jeszcze przed ogłoszeniem jakiejkolwiek walki bilety rozchodziły się w błyskawicznym tempie, a zainteresowanie wydarzeniem może jedynie rosnąć. Wszystko za sprawą ogłaszanych pojedynków, które zapowiadają się na hitowe.

Jednym ze starć będzie walka Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Od pewnego czasu tajemnicą poliszynela było, że obaj zawodnicy skrzyżują rękawice, brakowało jedynie terminu. Ale to właśnie na XTB KSW Colosseum II dojdzie do tego starcia. Obaj zawodnicy ostro przygotowują się do gali, a Pudzianowski często dokumentuje to na nagraniach i zdjęciach. Po ostatnich ćwiczeniach postanowił zażartować ze swoich umiejętności.

- Dwugodzinny trening zrobiony. Poudawałem, że umiem boksować trochę, pokopać trochę. Dobrze mi wychodzi to udawanie, ale przeorany jak koń - powiedział zalany i wymęczony Pudzianowski. Dołączył do tego również fotografię, na której pojawiła się wyjątkowa postać. Mowa o Janie Błachowiczu, byłym mistrzu wagi półciężkiej UFC.

i Autor: Instagram/pudzianofficial Mariusz Pudzianowski